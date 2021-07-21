В Самарской области около трехсот новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки 289 новых заразившихся коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых случаев, как обычно, в Самаре - 114. Следом идут Тольятти, где 63, и Новокуйбышевск (13).

Всего с начала пандемии заболели 72 645 человек, из которых выздоровели 68 353.

За сутки в регионе 11 смертельных случаев. Умерли семь женщин в возрасте от 67-ми до 93-х лет, а также четверо мужчин, самому младшему из которых был 41 год, самому старшему - 83 года. У большинства из них были сопутствующие заболевания. За все время пандемии умерли 2 516 человек.