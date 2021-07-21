Бассейн ЦСКА в Самаре закрыли на ремонт

В бассейне ЦСКА в Самаре делают ремонт. Фото - ЦСКА/Самара

В Самаре на ремонт закрыли бассейн "Плавательный" местного филиала ЦСКА. Об этом сообщают в спортклубе.

Бассейн находится на Волжском проспекте, в здании запланировали сделать косметический ремонт. В открытом и закрытом 50-метровых бассейнах сольют воду и почистят их. Открытый бассейн промоют кислотой, а также обработают швы медным купоросом, чтобы предотвратить появление водорослей.

Также в здании бассейна отремонтируют душевые, раздевалки, тренажерный и игровой залы.

Завершить ремонт в бассейне планируют к новому учебному году - к 1 сентября.