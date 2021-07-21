В Самаре могут отменить льготы на дачных автобусах

На дачных маршрутах могут отменить льготы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсуждается возможность отменить льготы при проезде на дачных автобусах. Соответствующий отчет опубликован на сайте городской администрации.

Отмечается, что большинство пассажиров - это пенсионеры, которые имеют льготы и оплачивают проезд по ценам, в 2-3 раза ниже фактической. Ранее финансирование перевозок на дачных маршрутах шло из бюджета Самары. Сейчас из-за сложной ситуации в результате распространения коронавируса, денег на дачные автобусы в городском бюджете может на найтись.

В связи с этим предлагается финансировать перевозки из регионального бюджета или вовсе отменить льготы. В последнем случае авторы отчеты не исключают социальной напряженности, поскольку тогда затраты пенсионеров на оплату проезда до своих дачных участков значительно возрастут.