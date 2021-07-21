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Общество21 июля 2021 14:20

В Самаре ограничат движение на пересечении улиц Красноармейской и Агибалова

В этом месте проведут аварийные работы на водопроводе
Ирина СИНЕГУБОВА
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Автолюбителей просят быть внимательнее

Автолюбителей просят быть внимательнее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 23 июля в Самаре будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Красноармейской и Агибалова. Связано это с детяльностью коммунальных службы. Автолюбителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

— На этом участке планируется проведение аварийных работ на водопроводе в районе дома 49 по Волжскому проспекту, — сообщили в ГИБДД Самары.

Движение будет ограничено, пока не закончится срок проведения работ. При планировании своего маршрута водителям настоятельно рекомендуют учитывать данные изменения.