В Самаре ограничат движение на пересечении улиц Красноармейской и Агибалова

Автолюбителей просят быть внимательнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 23 июля в Самаре будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Красноармейской и Агибалова. Связано это с детяльностью коммунальных службы. Автолюбителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

— На этом участке планируется проведение аварийных работ на водопроводе в районе дома 49 по Волжскому проспекту, — сообщили в ГИБДД Самары.

Движение будет ограничено, пока не закончится срок проведения работ. При планировании своего маршрута водителям настоятельно рекомендуют учитывать данные изменения.