Уехавшие в села врачи из Самарской области могут получать более 1 миллиона рублей

«Консилиум с Денисом Проценко» — это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На площадке "Единой России" прошел первый "Консилиум с Денисом Проценко". Главный врач больницы в Коммунарке рассказал о предложениях медиков в народную программу партии. Среди них много внимания было уделено "перезагрузке" здравоохранения в селах.

В Самарской области за последние 7 лет уже более 900 медиков приехали работать в сельские ФАПы, районные больницы и лечебные учреждениях малых городов. В регионе успешно реализуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Они помогают решить кадровые проблемы на селе в том числе и за счет финансовой поддержки. Так, врачи, участвующие в программе, единоразово получают от 1 до 1,5 миллиона рублей, фельдшеры от 500 до 750 тысяч рублей.

- Благодаря этому финансовому стимулированию сотни молодых специалистов области приняли решение о переезде в село. Первичная помощь для селян становится более качественной и доступной, - заявила главный инфекционист медгородка Тольятти Николай Каравашкин.

Каравашкин уверен, что практика губернии вполне может быть перенесена и в другие регионы.