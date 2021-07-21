Житель Тольятти за тысячу рублей с человека прописал в 12-метровой квартире мигрантов

На 12 кв. м. были незаконно прописаны шесть мигрантов. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти полицейские пресекли незаконную деятельность горожанина, который фиктивно ставил на учет уроженцев одной из соседних республик.

— В ходе проведения оперативео-профилактического мероприятия «Нелегал» участковые установили факт фиктивной регистрации по месту жительства иностранных граждан в одной из квартир в Тольятти, — рассказали сотрудники правоохранительных органов.

Было установлено, что 40-летний мужчина незаконно прописал в своей квартире в общежитии площадью 12 квадратных метров шесть мигрантов. Мужчина не собирался предоставить им проживание, а за регистрацию он брал с каждого иностранного гражданина по одной тысяче рублей.

В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Теперь мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.