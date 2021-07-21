Около Фрунзенского моста на въезде в Самару закроют движение

Движение на подъезде к Фрунзенскому мосту перекроют. Фото - Яндекс.Панорамы

В Самаре закроют движение на улице Шоссейной, которая находится около Фрунзенского (Самарского) моста на въезде в город. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Около моста продолжается масштабное строительство, сейчас планируют отремонтировать улицу Казачью. Сейчас при выезде из Самары там едут жители микрорайона "Волгарь".

Из-за ремонта с 21 июля закрывают движение на улице Шоссейной, которая вела к мосту с Кряжского шоссе - по этой улице ездят жители Южного города, а также приезжают в Самару из Новокуйбышевска.

Объезд закрытого участка организовали по улице Народной.