Льготы для пенсионеров на дачных автобусах сохранятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Самары прокомментировали возможную отмену льгот на дачных автобусах.

Ранее появилась информация, что из-за тяжелой финансовой ситуации во время пандемии в городе может не хватить денег для финансирования дачных перевозок. В качестве одного из вариантов звучало предложение отменить действующие льготы.

- Ни о какой отмене льгот на дачные перевозки речь не идет. В этом году уже проведены необходимые конкурсные процедуры, определен перевозчик, контракт на дачные перевозки находится в стадии заключения, - сообщили в городской администрации.

Как отмечают в мэрии, предложение об отмене льгот носило лишь теоретический характер. Льготы для пенсионеров, а именно они составляют большую часть пассажиров на дачных автобусах, сохранятся.