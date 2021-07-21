Самарцы разрешили застраивать квартал на Металлурге высотками

Часть домов уже расселена и ожидает сноса. Фото: Яндекс.Карты

Самарцы разрешили застройщику возвести высотки на месте двухэтажных бараков на Металлурге. Результаты соответствующих публичных слушаний опубликованы на портале городской администрации.

Речь идет о квартале в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская и Юбилейная в Кировском районе. Площадь земельного участка, который планируется застроить высотками - 0,9 гектара. Еще в 2018 году ООО «Скала» выиграла аукцион на его застройку, однако предварительно инвестору нужно было расселить и снести аварийные дома. Частично это уже сделано.

Подготовленный проект планировки и межевания территории застройщик вынес на публичные слушания. На данном участке вместо двухэтажных старых домиков должны появиться современные 25-этажные высотки. В публичных слушаниях приняли участие всего 8 местных жителей. Согласно опубликованному заключению, все они единогласно высказались за представленный проект.

Правда, не обошлось без замечаний. Собственники жилья по ул. Севастопольская, 45 и пр. Металлургов, 10А предложили при разработке проекта благоустройства застроенной территории включить в проект благоустройства воркаут-площадку. А также попросили предусмотреть въезд и выезд на строительную площадку со стороны ул. Енисейской и Юбилейной, а не со стороны двора.

Теперь результаты публичных слушаний лягут на стол главы города, которая и будет принимать окончательное решение относительно выдачи застройщику разрешения на строительство.