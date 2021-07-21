«Крылья Советов» объявили о прилете Максима Глушенкова

Глушенков уже играл за «КС» - в позапрошлом сезоне. Фото: twitter.com/fckssamara.

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков прибыл в Самару. Об этом сообщает официальный твиттер «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что самарский клуб заинтересован в аренде футболиста. Также на Глушенкова претендовали «Химки», за которые форвард выступал в прошлом сезоне.

За «Крылья» Максим Глушенков выступал в сезоне 2019/2020 также на правах аренды. За самарцев он сыграл 10 матчей и забил три мяча.

Глушенков – воспитанник «Чертаново», где и дебютировал в профессиональном футболе. В московском клубе он стал одним из лучших бомбардиров вместе с Антоном Зиньковским.