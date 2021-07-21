Парашютисты будут соревноваться в точности приземления и акробатике. Фото - пресс-служба ЦВО

Чемпионат Вооруженных сил РФ по парашютному спорту впервые пройдет в Самаре на военном аэродроме Кряж. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военнослужащие будут соревноваться в двух дисциплинах - точность приземления и акробатика. В акробатике во время индивидуальных и групповых прыжков участники выполнят комплекс фигур, осуществив прыжок с высоты в 2 200 метров.

Участие в соревнованиях примут 100 военнослужащих в составе семи команд. В составах команд выступят 50 парашютисток.

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля.