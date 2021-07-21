В Самаре под мостом нашли труп неизвестной девушки

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 19 июля полицейским поступила информация о ЧП в Самарском районе города. Местный житель сообщил, что с моста на стрелке реки Самара упала девушка.

- На место происшествия выехала оперативная группа. Там был обнаружен труп неизвестной женщины, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей. Назначено проведение необходимых экспертиз. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.