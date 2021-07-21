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Происшествия21 июля 2021 16:21

В Самаре под мостом нашли труп неизвестной девушки

Сейчас по факту происшествия проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 19 июля полицейским поступила информация о ЧП в Самарском районе города. Местный житель сообщил, что с моста на стрелке реки Самара упала девушка.

- На место происшествия выехала оперативная группа. Там был обнаружен труп неизвестной женщины, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей. Назначено проведение необходимых экспертиз. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.