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Общество21 июля 2021 17:42

В Самарской области в ближайшие сутки прогнозируют грозу и сильный ветер

К концу недели жара в регионе спадет
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области вновь ждут сильные дожди

В Самарской области вновь ждут сильные дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие сутки прогнозируют грозу и сильный ветер, сообщают в региональном МЧС.

В области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 22 июля ожидается гроза, град и сильный ветер до 15-20 м/с.

В таких условиях советуют не выходить из дома без крайней необходимости, на улице не прятаться от дождя около деревьев и рекламных конструкций. Если вы оказались в дороге, то лучше остановиться и переждать сильный дождь.

Вместе с тем, в регионе сохраняется жаркая погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможно до +34 градусов, но к выходным температура спадет до +25 градусов.