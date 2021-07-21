В села хотят привлечь молодежь и развивать бизнес

В села хотят привлечь молодых специалистов

В народную программу «Единой России» планируют включить предложения по развитию села. В частности, предлагается разработать механизмы поддержки молодых специалистов, предлагая доступное жилье и карьерные перспективы.

Как рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в самарской губернской думе, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин, в Самарской области предусмотрены меры поддержки для молодых людей, решивших переехать в села.

- В Самарской области молодые специалисты - врачи, учителя, аграрии – переезжая в сельскую местность имеют возможность получить землю под индивидуальное жилое строительство. Молодым специалистам положены денежные выплаты, - рассказал Живайкин.

Формирующиеся сейчас в разных регионах предложения войдут в народную программу партии.