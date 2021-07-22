В Самарской области области ожидают дожди и ослабление жары

В Самаре спадет жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прогнозируют дожди и ослабление жары. По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни ожидается грозы с ветром до 13 м/с.

В четверг, 22 июля, ожидается до +28 градусов тепла. Если в предыдущие дни было более тридцати градусов тепла, до конца недели ожидается понижение температуры до +20, +25 градусов по Цельсию.

Как сообщают синоптики, понижение температуры связано с приближением к региону холодного фронта с запада, что также влечет за собой увеличение интенсивности дождей в Самарской области.