Дмитрий Азаров призвал власти Шенталинского района работать над привлечением молодежи

Дмитрий Азаров призывает власти Шенталинского района работать над привлечением молодежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал администрацию Шенталинского района активнее работать с выпускниками, чтобы те после обучения оставались на родной земле. Об этом глава региона говорил во время совещания по развитию района.

Сейчас из 43-х выпускников района 9 уезжают учиться в вузы за пределы Самарской области. Губернатор поручил узнать, по каким специальностям будут учиться ребята, чтобы понять, есть ли у нас в регионе аналогичные возможности.

Дмитрий Азаров отметил, что необходимо общаться с каждым выпускником и их родителями, рассказывая о перспективах района.

- Отток молодежи, снижение численности населения – это главный вызов, с которым сталкивается район. У вас всего 43 выпускника, есть возможность поговорить с каждым, с их родителями, обсудить индивидуальную траекторию дальнейшего обучения. Рассказывайте про будущее района, про стратегию его развития, - сказал губернатор.