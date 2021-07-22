В Самаре уволили замруководителя департамента городского хозяйства

В Самаре чиновника уволили в связи с утратой доверия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре по требованию прокуратуры уволили заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как оказалось, заместитель руководителя, который являлся главой комитета по наружной рекламе, принимал участие в заседании комиссии, где приняли решение о размещении рекламного объекта компании "Медиапартнер". Как оказалось, одним из учредителей этой организации является дочь чиновника.

Как сообщают в прокуратуре, чиновник был уволен в связи с утратой доверия.