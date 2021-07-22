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Общество22 июля 2021 8:49

В Самарской области рассказали, почему в водоемах гибнет рыба

По данным экспертов, отравления воды вредными веществами не было
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области наблюдается массовая гибель рыб. Фото - паблик "Черное Белое ТОЛЬЯТТИ"

В Самарской области наблюдается массовая гибель рыб. Фото - паблик "Черное Белое ТОЛЬЯТТИ"

В Центре управления регионом рассказали, почему в водоемах Самарской области массово гибнет рыба.

Ранее в соцсетях пользователи начали выкладывать фотографии берегов различных водоемов региона, которые оказались завалены погибшей рыбой. О причинах явления рассказал заместитель директора по науке Института экологии Волжского бассейна РАН Александр Файзулин.

Причиной гибели рыбы назвали недостаток растворенного в воде кислорода. Сейчас вода в Волге очень теплая – 26 градусов при норме в 21 градус. Происходит активное цветение водорослей, которые днем вырабатывают кислород в процессе фотосинтеза, а ночью потребляют, вызывая суточный недостаток кислорода.

Отмечается, что замор рыбы – сезонное и ежегодное явление, которое не связано с отравлением воды ядовитыми веществами.