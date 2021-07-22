Суд постановил выплатить ущерб соседке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчине, затопившему квартиру соседки, запретили выезжать заграницу, после чего тот компенсировал причиненный ущерб. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.

Как выяснилось, в квартире у самарца была забита канализация и оказались сломаны смесители, которые не держали воду. Из-за этого у него постоянно была вода на полу, которая протекала в квартиру снизу. Там оказалась повреждена мебель и двери, на потолке образовался грибок.

Женщина, проживающая в пострадавшей квартире, через суд требовала возместить ей причиненный вред, оценивая убытки в 72 тысячи рублей.

Суд постановил возместить ущерб, но платить мужчина не торопился. Тогда судебные приставы ограничили для него возможность выехать заграницу. После этого долг был оплачен.