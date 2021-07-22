В Самарской области пьяный муж во время ссоры с женой убил ее котенка

В Самарской области пьяный муж убил котенка жены
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области 39-летний мужчина во время ссоры с женой убил ее котенка. Об этом сообщают в прокуратуре.
В Исаклинском районе пьяный мужчина поругался со своей женой и со злости схватил ее 2-месячного котенка по кличке Мурка. Он бросил животное в стену комнаты, от чего котенок получил сильные травмы, от которых в итоге погиб.
По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура взяла расследование на контроль, возбуждение уголовного дело признали обоснованным.