Иностранные компании считают Самарскую область привлекательной для бизнеса

Бизнес в Самарской области привлекателен для иностранных компаний Фото: Предоставлено "Комсомолке"

21 июля в областной столице заработал новый многофункциональный выставочный и обучающий комплекс "Электрощит Самара". Во время торжественной церемонии открытия председатель совета директоров компании, занимающий эту же должность в правлении Ассоциации Европейского Бизнеса, Йохан Вандерплаетсе отметил кадровую уникальность региона.

- Иностранные компании приезжают в Самару, потому что тоже понимают, что это очень привлекательный регион для бизнеса, для инвестиций. Регион, который развивается, - заявил Вандерплаетсе.

Йохан также поблагодарил за поддержку правительство Самарской области, главу минэкономразвития Дмитрия Богданова и губернатора Дмитрия Азарова. Они оказывают помощь, которая важная для местных и иностранных инвесторов.

Сам Богданов в свою очередь подчеркнул, что в министерстве делают все, чтобы бизнесу в Самаре и области было комфортно.

- Schneider Electric в связке с "Электрощит Самара" вкладывается в свое развитие и развитие уникальных инжиниринговый технологий. Мы очень рады, что ваши планы по развитию совпадают с нашими ценностями и нашей Стратегией лидерства, - сказал он.