В Самарской области более 300 заразившихся коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 301 новый заразившийся коронавирусом за сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последний раз столько заразившихся было почти полгода назад. Сейчас количество заболевших снова растет, всего за время пандемии коронавирус нашли почти у 73 тысяч жителей региона.

В четверг, 22 июля, также сообщили о 231 выписавшимся, всего выздоровели 68 584 человек.

За сутки в регионе 10 новых смертельных случаев, всего умерли 2 526 человек.

В целом по стране коронавирусом заразился еще 24 471 человек в 85-ти регионах страны, всего с начала пандемии заболели более 6 млн человек.