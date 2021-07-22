В Ульяновске в ДТП с "КамАЗом" и легковушкой погиб ребенок из Самарской области

В ДТП в Ульяновске погибла маленькая девочка. Фото - ГИБДД Ульяновской области

В Ульяновске в столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли два человек, в том числе, малолетний ребенок из Самарской области. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Ульяновской области.

Авария произошла вечером в среду, 21 июля, на президентском мосту. Водитель "КамАЗа" задел ехавший сбоку автомобиль Kia Rio и протащил до остановившегося впереди грузовика.

По данным ГИБДД региона, водитель легковушки, 29-летний мужчина, погиб на месте. В больницу доставили 25-летнюю пассажирку легковушки и двухлетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась. Молодая женщина сейчас находится в реанимации.

Как сообщают в полиции, предполагаемый виновник ДТП был за рулем в пьяном виде, сейчас он задержан.