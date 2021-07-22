В Самарской области впервые в истории три дня подряд будут вести онлайн-трансляцию выборов

Процесс голосования должен стать максимально открытым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые в мировой истории онлайн-трансляция выборов будет вестись все три дня голосования. Более 100 тысяч камер будут следить за ходом процесса, по 2-3 на каждом участке. Общее время наблюдения - более 60 часов в круглосуточном режиме.

Новый порядок, утвержденный ЦИК, прокомментировал доцент кафедры государственного и административного права Самарского национального университета имени академика С. П. Королева Владислав Волков. Он заявил, что впервые видеозаписи получат повышенную степень защиты. Это станет надежной гарантией от их недобросовестного использования.

- Ранее были случаи, когда чрезмерная открытость трансляций использовалась вопреки интересам избирателей, например, для контроля явки на избирательные участки. Новый порядок исключит подобные злоупотребления и обеспечит прозрачность процесса голосования, - делится эксперт комиссии.

Трансляция будет осуществляться на служебном портале. Доступ к нему обеспечат в центрах наблюдения по всей стране. Это новшество 2021 года. В таких центрах смогут находится представители всех партий. В Самарской области центром наблюдения станет общественный штаб.

- Обращайтесь к кандидатам, политическим партиям, обращайтесь в общественную палату, чтобы вас включили в реестр наблюдателей. Реестр наблюдателей должен быть подан в ТИК за три дня до первого дня голосования - 17 сентября. И тогда вы сможете спокойно как наблюдатель находиться на избирательном участке, - призывает председатель избирательной комиссии региогна Вадим Михеев.

Согласно постановлению ЦИК, в кадре будет все: и процесс голосования, и действия комиссии. Изображение будут максимально четкими, даже ночные. Записи видеонаблюдения будут храниться в течение года, системы видеофиксации - не менее 3 месяцев.

Добавим, что сейчас в губернии в рамках выборов госдуму ФС РФ в порядке самовыдвижения заявились 15 кандидатов. Также в процессе намерены участвовать ряд кандидатов-одномандатников от политических партий. Что касается выборов в самарскую губернскую думу, то на сегодняшний день выдвинуто 400 кандидатов: 314 по единому округу и 86 по одномандатным округам.