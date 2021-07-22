Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 12:01

В Самарской области впервые в истории три дня подряд будут вести онлайн-трансляцию выборов

Эксперты считают, что новый порядок наблюдения за ходом голосования обеспечит прозрачность процесса
Геннадий ВЕТРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Процесс голосования должен стать максимально открытым

Процесс голосования должен стать максимально открытым

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые в мировой истории онлайн-трансляция выборов будет вестись все три дня голосования. Более 100 тысяч камер будут следить за ходом процесса, по 2-3 на каждом участке. Общее время наблюдения - более 60 часов в круглосуточном режиме.

Новый порядок, утвержденный ЦИК, прокомментировал доцент кафедры государственного и административного права Самарского национального университета имени академика С. П. Королева Владислав Волков. Он заявил, что впервые видеозаписи получат повышенную степень защиты. Это станет надежной гарантией от их недобросовестного использования.

- Ранее были случаи, когда чрезмерная открытость трансляций использовалась вопреки интересам избирателей, например, для контроля явки на избирательные участки. Новый порядок исключит подобные злоупотребления и обеспечит прозрачность процесса голосования, - делится эксперт комиссии.

Трансляция будет осуществляться на служебном портале. Доступ к нему обеспечат в центрах наблюдения по всей стране. Это новшество 2021 года. В таких центрах смогут находится представители всех партий. В Самарской области центром наблюдения станет общественный штаб.

- Обращайтесь к кандидатам, политическим партиям, обращайтесь в общественную палату, чтобы вас включили в реестр наблюдателей. Реестр наблюдателей должен быть подан в ТИК за три дня до первого дня голосования - 17 сентября. И тогда вы сможете спокойно как наблюдатель находиться на избирательном участке, - призывает председатель избирательной комиссии региогна Вадим Михеев.

Согласно постановлению ЦИК, в кадре будет все: и процесс голосования, и действия комиссии. Изображение будут максимально четкими, даже ночные. Записи видеонаблюдения будут храниться в течение года, системы видеофиксации - не менее 3 месяцев.

Добавим, что сейчас в губернии в рамках выборов госдуму ФС РФ в порядке самовыдвижения заявились 15 кандидатов. Также в процессе намерены участвовать ряд кандидатов-одномандатников от политических партий. Что касается выборов в самарскую губернскую думу, то на сегодняшний день выдвинуто 400 кандидатов: 314 по единому округу и 86 по одномандатным округам.