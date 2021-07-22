В Самаре машина такси сбила кабана и вылетела в кювет

В Самаре таксист сбил кабана. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошло ДТП, в котором водитель такси сбил кабана. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в среду вечером, примерно в 22:45, 58-летний водитель, который ехал на такси Skoda Rapid со стороны Горелого хутора в направлении Озерков, сбил выбежавшего на дорогу кабана.

От удара машина улетела с дороги в кювет и оказалась сильно разбита. Животное в аварии погибло. По факту случившегося в полиции проводят проверку.

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