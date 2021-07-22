В Самаркой области более трехсот заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразился 301 человек, сообщили в региональном оперштабе.

Последний раз такое количество заболевших фигурировало в региональной статистике в феврале. Сейчас, после спада в начале лета, вновь три сотни заразившихся за сутки.

Больше всего новых случаев в Самаре (106) и Тольятти (56), следом в списке идут Новокуйбышевск (14), Красноярский район (13) и Сызрань (11).

За сутки в регионе 10 новых смертельных случаев. Среди них пять женщин, самой младшей из которых было 47 лет, самой старшей - 77 лет, и столько же мужчин в возрасте от 69-ти до 86-ти лет.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 72 946 человек, из которых выздоровели 68 584, умерли 2 526 заразившихся.