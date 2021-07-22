В Самарской области самозанятых граждан стало больше, чем предпринимателей

Начинающим предпринимателям предоставляется имущественная поддержка в виде предоставления рабочего места в коворкинге

В Самарской области количество самозанятых граждан превысило число индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. В настоящее время поддержка гданов на оперативном совещании Правительства региона. Поддержка самозанятых, осуществляется в рамках национального проекта «Развитие малого предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Введенный в 2020 году режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход уже показал свою востребованность. На сегодня в регионе зарегистрировано 66 100 самозанятых, что превосходит количество индивидуальных предпринимателей в регионе – 64 158, - отметил Дмитрий Богданов.

Напомним, самозанятые также как и предприниматели могут пользоваться всем комплексом мер поддержки от государства, от консультаций до получения финансовой поддержки. Так, в Самарской области для самозанятых граждан разработаны специальные финансовые продукты. Например, заем до 500 тысяч рублей по ставке от 2,75%. Кроме того, большим спросом пользуется помощь в продвижении продукции.

- С 1 июня 2021 года, по поручению Губернатора, мы запустили онлайн-каталог продукции самозанятых в формате витрины. Каталог размещен на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru и содержит информацию о самозанятых, их продукции и услугах, - рассказал министр.