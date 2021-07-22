В Самаре с 23 июля на нескольких улицах ограничат движение транспорта из-за перекладки трубопровода

Ограничения планируется ввести на все выходные

В эту пятницу, 23 июля, городская администрация запланировала масштабную работу по перекладке теплотрасс сразу на нескольких улицах Самары. В этот период временно будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного.

- В грядущие выходные подрядчики будут активно трудиться на улице Клинической – «протянут» трубопроводы через два поперечника в границах улиц Мичурина и Чернореченской, а также заменят трубы теплотрассы в районе пересечения улиц Агибалова и Красноармейской, - сообщили чиновники.

Кроме того, в график перекладки теплотрасс включены работы на улице Тополей, в районе улицы Карбышева/Мориса Тореза, Советской Армии/Ново-Садовой и в границах улицы Революционной, проспекта Карла Маркса и Третьего проезда.

С 23 июля в этих локациях будут действовать необходимые ограничения в работе общественного транспорта. Сейчас завершается проработка соответствующих схем. Изменения коснутся трамвайных маршрутов № 1, 3, 4, 16, 23, а также планируется временно приостановить движение трамвая №18. Запустить общественный электротранспорт по привычным «веткам» планируется к 5 утра понедельника, 26 июля.

Для перекладки теплотрасс планируется разобрать трамвайные пути, после завершения работ, пути будут смонтированы заново. Стоит отметить, что для этого будут применяться новые материалы, таким образом, помимо новых труб, будет обновлено путевое хозяйство.

Также на период ремонтных работ временно изменятся схемы движения троллейбусов № 6, 16, 4, 12, 17, 20, 15 и автобусов ряда маршрутов. Информация об изменениях появится в ближайшее время.