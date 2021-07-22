Дмитрий Азаров дал старт работе урбанистического Форума «Будущее Тольятти»

Местные жители будут сами решать, как должен выглядеть их город в масштабах страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт урбанистическому форуму «Будущее Тольятти». На встрече с представителями промышленных предприятий Тольятти, ведущими архитекторами, дизайнерами, учеными, волонтерами и представителями ТСЖ и МКД обсудили перспективы развития Автограда.

Глава региона отметил, что Тольятти – это перспективный город, где развиваются крупные предприятия, которые вносят большой вклад в экономику страны. В городе создаются новые предприятия, привлекаются инвестиции, появляются рабочие места. Кроме того, в Тольятти в настоящее время реализуется масштабный инфраструктурный проект ГЧП по созданию международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

- Масштабные проекты всегда вносили огромный вклад в развитие региона, сейчас происходит тоже самое. новые решения, которые будут совместно выработаны участниками форума и жителями Тольятти, можно внести в стратегию долгосрочного развития города, - сказал Дмитрий Азаров.

Глава города Николай Ренц в свою очередь добавил, что на этом этапе развития города важно понять, что необходимо менять. Он отметил, что как бы горожане не любили то, что имеют, нужно менять имидж Тольятти в целом.