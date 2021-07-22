Готовность второго этапа строительства Самарского (Фрунзенского) моста составляет 70%

Работы на объекте на завершающем этапе

Губернатор Дмитрий Азаров проверил ход строительства транспортной развязки в Куйбышевском районе Самары. В настоящее время продолжается строительство второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста. Новый переход протянется от улицы Шоссейной до границы города. В настоящее время работы на объекте близятся к финалу, переход готов на 70%.

Напомним, строительство второй очереди подразумевает возведение дороги протяженностью 7,8 км. Предполагается создание трех транспортных развязок: на пересечениях с улицами Утевской и Грозненской, а еще – путепровода через железную дорогу.

В настоящее время на развязке ведутся отделочные работы, в ближайшее время рабочие приступят к укладке верхнего слоя асфальтного покрытия и установят барьерное ограждение.

- Планируем открыть рабочее движение по двум развязкам моста до конца года, а полный ввод в эксплуатацию – на первый квартал 2022 года, - доложил заместитель директора компании «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов.

Стоит отметить, что работы по строительству второй очереди развязки идут с опережением графика почти на год. Это стало возможно благодаря опережающему финансированию, которого добился Дмитрий Азаров.