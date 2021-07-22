В день игры «Крыльев Советов» с «Ахматом» 25 июля будет усилена работа общественного транспорта

Для удобства зрителей после игры пустят больше автобусов и трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 июля 2021 года, в воскресенье, состоится домашний матч самарских «Крыльев Советов» и «Ахмата». Футбольный матч состоится на стадионе «Солидарность Арена» в 20:00.

- Для удобства футбольных болельщиков после матча будет усилена работа городского общественного транспорта, - сообщили в администрации Самары.

Так, для вывоза болельщиков со спортивного мероприятия, усилят работу трамвайных маршрутов № 5, 11, 12, 25, а также автобусов № 1, 41, 45, 50, 67.

Администрация Самары обращает внимание на изменения в подаче транспорта. Так, автобусы № 1, 41, 45, 67 будут курсировать по дублеру Московского шоссе, а автобусы №50 будут подаваться в район северной парковки на стадионе.