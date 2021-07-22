Парк дружбы народов в Самаре готовят к открытию

Строительство планируют завершить в августе

В Самаре строительство Парка дружбы народов в Куйбышевском районе близится к завершению. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на стройплощадке и проинспектировал ход работ в этнокультурном комплексе.

- Сейчас в парке уже построены русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, башкирский, казахский, осетинский, немецкий, еврейский, азербайджанский, таджикский, туркменский, киргизский, узбекский, грузинский, армянский, дагестанский дома и подворья, а также финно-угорский дом, - рассказал председатель РОО «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев.

Все дома и подворья одинаковы по размерам – дом 50-60 квадратных метров и двор 500 квадратов. Отличается только отделка и убранство, соответствующее представленной культуре. Строительство велось под чутким руководством этнографов и архитекторов, которые постарались сохранить национальные особенности.

В настоящее время работы находятся на финальном этапе, завершить строительство на большинстве объектов планируют уже в августе, после чего начнется внутренняя отделка и наполнение предметами быта.

- Необходимо тщательнее продумать концепцию отдыха в парке. Сюда должно быть интересно приезжать каждый день, - отметил губернатор.

Для того, чтобы привлекать посетителей, в Парке дружбы народов будут проводить увлекательные мастер-классы, будут созданы творческие мастерские, народные промыслы и ярмарки. Кроме того, на территории комплекса появится ресторан, где будут подавать национальные блюда.