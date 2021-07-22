В Самарской области в ДТП погибли двое подростков, три человека госпитализированы

Двое погибли, трое пострадали. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 22 июля 2021 года, в Сызранском районе Самарской области подростки на ВАЗ-2106 попали в ДТП. По данным ГУ МВД по Самарской области, погиб 18-летний водитель и 17-летняя девушка.

- ДТП произошло на пересечении дороги «Урал — Старая Рачейка — Смолькино» и объездной дороги села Старая Рачейка. По предварительным данным, произошло столкновение ВАЗ-2106 и УАЗ, - сообщили полицейские.

В результате аварии погибли парень и девушка, еще двое 17-летних пассажиров «шестерки» и 63-летний водитель УАЗа были госпитализированы в больницу с различными травмами.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все детали происшествия.