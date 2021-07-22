В Тольятти открылся новый кабинет для вакцинации от коронавируса

Денис Волков лично проверил готовность прививочного кабинета и сделал прививку «Спутник V»

В Тольятти открылся еще один кабинет, где можно сделать прививку от коронавируса. Он расположен в 12 квартале, на бульваре Гая, 22.

Кабинет открылся на базе филиала поликлиники №3: раньше здесь принимали местных жителей только терапевты, а теперь появилась возможность делать и процедуры. В процедурном кабинете можно не только пройти вакцинацию, но и сделать уколы по назначению врача, а также перевязку и другие медицинские назначения.

- Среди жителей 12-го квартала очень много пожилых людей, им тяжело ходить до основной поликлиники, чтобы сделать прививку или другие процедуры, - рассказал руководитель ГУ «Эковоз» Денис Волков, к которому за помощью в оборудовании кабинета обратились местные жители.

Новый процедурный кабинет появился благодаря ГК «Эковоз» и лично генеральному директору Денису Волкову. Силами компании в помещении был проведен капитальный ремонт и куплено необходимое оборудование.