Дмитрий Азаров проверил ход проведённой реконструкции очистных сооружений в Самаре

Реконструкция ГОКС завершится в 2023 году

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросу реконструкции системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях в Куйбышевском районе Самары. В настоящее время в Самаре реализуется ГЧП-проект по строительству станции УФ-обеззараживания сточных вод.

В Самаре одним из главных коммунальных объектов являются очистные канализационные сооружения. Очистку с последующим возвратом в Волгу проходит 1 миллион кубометров сточных сод в сутки. Сточные воды проверяются на всех этапах биологической очистки, где проводится контроль качества по 47 показателям.

Городская очистная станция строилась в начале 70-х годов прошлого века, за это время часть оборудования выработала свой ресурс и нуждалась в срочной замене. Несколько лет назад на ГОКС началась масштабная реконструкция, были заменены воздуходувки и построены две силовые насосные станции. В 2019 году по федеральному проекту «Оздоровление Волги» было проведено строительство станции УФ-обеззараживания сточных вод от патогенных элементов.

Директор ООО «Самарские коммунальные системы» Владимир Бирюков сообщил на встрече с губернатором, что уже к концу этого года будет возможность в полной мере использовать возможности ультрафиолета. Завершить все работы на объекте планируется в срок до 2023 года. Также в эти сроки будут отремонтированы 12 резервуаров биологической очистки обновлено девять аэротэнков.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил уникальность реализуемого проекта и выразил уверенность, что в 2023 году, когда все работы будут закончены, в Волгу будут сбрасываться практически стерильные стоки.