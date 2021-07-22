В Самаре под суд пойдет директор УК, который вовремя не чистил снег с крыши

Директора УК обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении директора одной из управляющих компаний, которые оказывал услуги не надлежащего качества. Из-за несвоевременной очистке крыши от наледи и снега, пострадал ребенок и взрослый прохожий.

По версии следствия, с декабря по март 2021 года директор компании не принял мер к очистке кровель жилых домов, находящихся на непосредственном управлении в соответствии с договорами оказания услуг. В результате чего, в марте текущего года снег с крыши упал на трехлетнюю девочку, но к счастью, ребенок не пострадал. А вот 36-летний прохожий получил травмы после схода снега с крыши.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в районный суд для рассмотрения. Директору УК может грозить штраф или лишение свободы на срок на срок до двух лет.