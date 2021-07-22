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Общество22 июля 2021 21:24

Компания «Эковоз» пополнила свой автопарк тремя новыми мусоровозами

В феврале было приобретено восемь автомобилей
Валерий СОКОЛОВ
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"Эковоз" пополнил свой автопарк

"Эковоз" пополнил свой автопарк

ГК «Эковоз» пополнила свой автопарк спецтехники новыми автомобилями. Руководитель компании Денис Волков лично осмотрел и протестировал три новых мусоровоза.

- Мы не стоим на месте – следим не только за исправностью подвижного состава, но и за его модернизацией. Сегодня техника должна отвечать многим требованиям: экологичность, комфорт, оперативность работы и надежность в эксплуатации. Мы следим за тем, чтобы наши мусоровозы отвечали высоким требованиям современной жизни, - отметил Волков.

Стоит отметить, что в феврале этого года компания уже приобрела восемь новых автомобилей. В настоящее время они успешно работают на рейсах.