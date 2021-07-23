В Самаре на улице Ташкентской из-за прорыва канализации разрушилась тротуарная плитка

Плитку уложили всего год назад Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самары пожаловались в социальных сетях на состояние тротуара на улице Ташкентской недалеко от ТЦ «Колизей». На опубликованных фотографиях видно, что плитка разрушена, а на дороге образовались дыры.

- Только год назад расширили дорогу и уложили плитку, а уже сейчас она разрушилась, - возмущаются самарцы в социальных сетях.

Брусчатка вспучилась, пройти невозможно Фото: СОЦСЕТИ

В комментариях к посту люди высказали разные мнения, почему так могло произойти. Кто-то настаивает на том, что работы были выполнены изначально не качественно, а другие предположили, что такое могло произойти из-за прорыва трубопровода.

Коммунальщики разобрали плитку, чтобы устранить прорыв Фото: СОЦСЕТИ

- В этом месте часто прорывает канализацию, вот и подмыло. Коммунальщики приезжали и разбирали плитку, чтобы устранить прорыв, - отметил один из комментирующих.

На пешеходной зоне огромные дыры Фото: СОЦСЕТИ

Местные жители боятся за свою безопасность и здоровье своих детей, которые могут попасть в яму на дороге. После масштабной реконструкции улицы Ташкентской и создания прогулочной аллеи, там всегда гуляет большое количество людей. Самарчанка, которая выходит на прогулку с коляской рассказала, что проехать и пройти в этом месте просто невозможно, есть риск угодить в провал.