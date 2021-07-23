В Самарской области цыганка получала пособия на мертвого сына

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жительницу Кинель-Черскасского района обвиняют в мошенничестве при получении выплат по пособиям на ребенка. Женщина умолчала, что ее сын скончался несколько лет назад при рождении, и незаконно получила более 105 тысяч рублей.

- По версии следствия, 28-летняя жительница села Кротовка Самарской области подала документы в государственное казенное учреждение для получения пособия на ребенка. При этом женщина воспользовалась документами сына, рожденного в октябре 2016 года в Тамбовской области, скрыв информацию о том, что мальчик скончался в течение двух дней после рождения, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Так, в период с января 2020 года по май 2021 безработная женщина, которая имеет еще дочь 2018 года рождения, получала пособия, тем самым причинив ущерб бюджету Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Если обвинение по статье будет предъявлено, то мошеннице может грозить большой штраф или арест на четыре месяца.