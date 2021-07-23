В Самаре с августа 2021 года вводятся новые правила для летних сезонных кафе и веранд

Теперь рестораторам придется платить, чтобы вынести столики на улицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал документ о внесении изменений в статью 5 Закона Самарской области «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области». В частности нововведения касаются организации летних кафе и веранд.

Ранее с инициативой о внесении изменений выступили депутаты губернской думы. Они предложили ввести арендную плату за размещение выносных столиков и террас на примыкающую к ресторану или кафе зону. Ранее урегулировать этот вопрос не предоставлялось возможным, так как данные территории не поставлены на кадастровый учет и являются пешеходными зонами.

Согласно подписанному губернатору документу от 22 июля 2021 года, теперь владельцы кафе и ресторанов должны будут заключить соглашение на размещение летних кафе в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на основании договора. Новые правила вступят в законную силу уже через 10 дней со дня публикования постановления, то есть уже с августа этого года.