В Самаре девушка на «Гранте» сбила семилетнего мальчика на Партизанской

По факту ДТП проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем, 22 июля 2021 года, в Самаре в ДТП пострадал маленький мальчик. Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, 27-летняя девушка на автомобиле «Лада Гранта» сбила 7-летнего ребенка на улице Партизанской, 178.

- Мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщили полицейские.

С места ДТП ребенка увезли на скорой в больницу. Мальчик получил различные травмы, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.