В Самаре из-за ремонта теплосетей до 26 июля закрыли движение на Садовой, Некрасовской, Клинической и Красноармейской

Ограничения будут действовать все выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 23 по 26 июля 2021 года вводятся ограничения для движения транспорта на некоторых участках. Как сообщили в городской администрации, в этот период будет проводиться масштабная работа по перевооружению теплотрасс.

- С 22 июля по 26 июля будет закрыто движение на улице Садовой между домами №72 и 81, на пересечении Некрасовской и Ленинской, между домами № 100 и №97а, движение будет ограничено с 23 июля. Также проезд будет закрыт на участке от Чернореченской, 20 до Клинической, 30 и между домами №32 и 39 по Клинической. Движение до 26 июля закроют также на Красноармейской между домами №119 и 76, а также на перекрестке с улицей Агибалова, - сообщили чиновники.

В период временных ограничений общественный транспорт пустят в объезд. Изменения в маршрутах коснутся трамваев №1, 3, 4, 16, 23. Трамвай №18 вовсе отменят на все выходные.

Также изменится маршрут троллейбусов № 6, 16, 4, 12, 15, 17, 20, а также автобусов № 52, 53, 56, 207 и 226.

Подробно со скорректированным расписанием можно ознакомиться на сайте администрации Самары.