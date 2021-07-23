331 новый заболевший и 15 смертей: где нашли новых заболевших коронавирусом в Самарской области 23 июля 2021 года

Статистика по коронавирусу продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области опубликовал подробную статистику по коронавирусу на 23 июля 2021 года. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 331 новый случай заражения вирусом и 15 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Большинство новых заболевших было обнаружено в Самаре – 136 человек, в Тольятти 56 новых заболевших, а в Новокуйбышевске и Сызрани по 14 зарегистрированных за сутки.

Из числа заболевших коронавирусом в Самарской области на 23 июля 2021 года, 299 пациентов узнали о заболевании, обратившись к врачу с симптомами ОРВИ и пневмонии, а 32 человека были выявлены при профилактическом осмотре.

За минувшие сутки скончались сразу 15 пациентов с коронавирусом. Среди них девять женщин и шесть мужчин. Самому молодому пациенту было 50 лет, при жизни мужчина страдал заболеваниями эндокринной системы и почек. Всего с начала пандемии в Самарской области от коронавируса скончались 2 541 человек.