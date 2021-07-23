Из-за строительства моста через Волгу на "АвтоВАЗе" могут отключить воду

В Самарской области продолжается строительство моста через Волгу в обход Тольятти

В Тольятти во время строительства моста через Волгу могут возникнуть перебои с водоснабжением в Автозаводском районе города, а также на "АвтоВАЗе", сообщают в региональном правительстве.

По данным правительства, с 27 июля по 14 августа будут последовательно отключаться линии напряжения, которые питают электричеством ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ", обеспечивающий питьевой водой Автозаводской района и производственные площадки "АвтоВАЗа".

Ожидается, что перебои с водой будут носить временный характер. Но на случай более длительных отключений имеются крупные резервуары питьевой воды, в случае необходимости воду населению будут подвозить бойлерами.