В Самарской области бывший водитель ППС получил срок за смертельное ДТП

Суд признал бывшего водителя ППС виновным в смертельном ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области бывшего водителя патрульно-постовой службы полиции признали виновным в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ региона.

В октябре 2019 года бывший водитель патрульно-постовой службы ехал на своем автомобиле и на перекрестке не пропустил машину, у который было преимущество проезда. Водитель этой машины из-за неисправных тормозов вылетел на пешеходный переход, где сбил 16-летнего парня. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Суд назначил бывшему работнику ППС 3 года лишения свободы в колонии-поселении, а водителю второго автомобиля - 2 года лишения свободы условно.