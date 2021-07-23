В Самарской области температура понизится до +7 градусов

В Самарской области станет прохладнее
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в ближайшие несколько дней понизится температура, сообщают в Приволжском УГМС.
Изнуряющая жара в регионе сменится прохладной погодой. В дневные часы прогнозируют +21, +26 градусов. Однако, в субботу еще будет довольно тепло - местами дойдет до +28 градусов.
Гораздо прохладнее станут ночи. Так, в воскресенье ожидается всего +9 градусов, а ночью в понедельник температура и вовсе понизится до +7.
В субботу днем по области могут пройти небольшие дожди, а в дальнейшем осадков синоптики не прогнозируют.