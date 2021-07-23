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Общество23 июля 2021 19:58

В Самарской области температура понизится до +7 градусов

В регион придет похолодание
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области станет прохладнее

В Самарской области станет прохладнее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие несколько дней понизится температура, сообщают в Приволжском УГМС.

Изнуряющая жара в регионе сменится прохладной погодой. В дневные часы прогнозируют +21, +26 градусов. Однако, в субботу еще будет довольно тепло - местами дойдет до +28 градусов.

Гораздо прохладнее станут ночи. Так, в воскресенье ожидается всего +9 градусов, а ночью в понедельник температура и вовсе понизится до +7.

В субботу днем по области могут пройти небольшие дожди, а в дальнейшем осадков синоптики не прогнозируют.