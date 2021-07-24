Дарила людям добро и улыбку: в ДТП погибла старшая медсестра больницы им.В.Д.Середавина

Более 10 лет Галина Алексеевна проработала в больнице им.В.Д.Середавина.

О смерти старшей медицинской сестры травматологического отделения педиатрического корпуса Галины Артамоновой стало известно 23 июля. Она погибла от травм, полученных в результате ДТП. Женщине было всего 54 года. Вместе с родными погибшей скорбят и ее коллеги. Более 10 лет женщина проработала в Самарской областной клинической больнице им.В.Д.Середавина.

- Галина Алексеевна была человеком очень позитивным, ответственным и всегда улыбалась. Свою работу она выполняла добросовестно. Коллектив потерял очень хорошего специалиста и товарища, – отметила главная медицинская сестра педиатрического корпуса больницы им.В.Д.Середавина Надежда Горшенёва.

Похороны Галины Артамоновой состоятся в понедельник 26 июля по адресу: ул. Борская, 108. Проститься можно будет с 13:00-14:00.