В Самарской области мужчина выехал на встречку и оказался в кювете

Три человека получили лёгкие травмы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором травмы получили три человека.

В пятницу, 23 июля в 09:35 водитель 67 лет, управляя машиной «Lada Kalina», ехал со стороны улицы Вишневая в направлении улицы Сиреневая снт «Приозерный». Мужчина выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «Toyota Corolla», которая ехала во встречном направлении. После столкновения отечественная легковушка продолжила движение и оказалась в кювете. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области также отметили, что в данном месте, выезд на встречную полосу был разрешен.

В результате аварии телесные повреждения получил не только сам водитель отечественной машины, но и его пассажирка 64 лет. Их осомтретли медики, но от госпитализации они отказались. А вот пассажирка «Toyota Corolla» была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.