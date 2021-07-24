В Самаре спасли деревья, закатанные в бетон на Московском шоссе

Бетон убрали

В социальных сетях горожане бурно обсуждали радикальные меры, которые были приняты на Московском шоссе в Самаре. Там в районе Ботанического сада газон залили бетоном, причем вместе с деревьями. Данный участок действительно нуждался в укреплении склона, но вот за что так поступили с деревьями?

Ситуация возмутила не только простых жителей, но и чиновников. Залитые в бетон деревья, оперативно спасли. Ведь без влаги и воздуха, которые должны свободно поступать к корневой системе, растения могли просто погибнуть.

Специалисты СамараТрансСтроя обещали оперативно устранить недочеты и свое слово сдержали. Вокруг деревьев уже убрали бетон.