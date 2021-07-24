В ДТП на проспекте Юных Пионеров в Самаре пострадал ребенок

Что стало причиной ДТП, выяснят правоохранители.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов произошло серьезное ДТП. В субботу 24 июля там столкнулись автомобили «Lada Granta» и «ВАЗ 21099». Последняя в результате столкновения перевернулась.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, по предварительной информации, пострадали трое, в том числе несовершеннолетний гражданин. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Правоохранители продолжают работу на месте аварии. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Работали на месте ДТП и сотрудники МЧС России по Самарской области.