В ДТП на проспекте Юных Пионеров в Самаре пострадал ребенок

Что стало причиной ДТП, выяснят правоохранители. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов произошло серьезное ДТП. В субботу 24 июля там столкнулись автомобили «Lada Granta» и «ВАЗ 21099». Последняя в результате столкновения перевернулась.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, по предварительной информации, пострадали трое, в том числе несовершеннолетний гражданин. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Правоохранители продолжают работу на месте аварии. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Работали на месте ДТП и сотрудники МЧС России по Самарской области.