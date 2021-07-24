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Происшествия24 июля 2021 13:54

В ДТП на проспекте Юных Пионеров в Самаре пострадал ребенок

После столкновения автомобилей «Lada Granta» и «ВАЗ 21099» помощь медиков понадобилась троим пострадавшим
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Что стало причиной ДТП, выяснят правоохранители.

Что стало причиной ДТП, выяснят правоохранители.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов произошло серьезное ДТП. В субботу 24 июля там столкнулись автомобили «Lada Granta» и «ВАЗ 21099». Последняя в результате столкновения перевернулась.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, по предварительной информации, пострадали трое, в том числе несовершеннолетний гражданин. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Правоохранители продолжают работу на месте аварии. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Работали на месте ДТП и сотрудники МЧС России по Самарской области.